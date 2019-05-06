2019-05-06T12:20:44+03:00
Общество

Белгородцы примут участие в «Диктанте Победы»

Участникам акции предложат ответить на 20 тестовых вопросов на тему событий Великой Отечественной
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы примут участие в «Диктанте Победы». Фото из открытых источников.Белгородцы примут участие в «Диктанте Победы». Фото из открытых источников.
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Акция «Диктант Победы» состоится 7 мая. Ее участникам предложат за 45 минут ответить на 20 тестовых вопросов на тему событий Великой Отечественной войны. Общее время проведения, включая сбор работ — 60 минут.

Отметим, что написать исторический диктант может любой белгородец, которые изъявит желание. Оценивать результаты будут по затраченному времени и правильности ответов. Ко Дню России, 12 июня, будут объявлены результаты. Победителей и призеров будут определять на трех уровнях: местном, региональном и федеральном.

Организаторы акции всем участникам вручат памятные дипломы (сертификаты), а лучшие, которых определят на федеральном и региональном уровнях, получат в подарок книги и электронные гаджеты, а также карты Российского военно-исторического общества , которые предоставляют право на бесплатное посещение более 50 музеев по всей стране. Лучшие из лучших побывают на юбилейном военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт в Москве в 2020 году.

Обращаем внимание, что стать участником «Диктанта Победы» можно, обратившись на любую из площадок, где он будет написан. Адреса можно найти на сайте ДиктантПобеды.рф и на официальных сайтах организаторов в сети Интернет.

В Белгородской области будет действовать 71 площадка акции, все – на базе школ.

В Белгородском регионе начало «Диктанта Победы» – в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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