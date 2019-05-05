В Белгороде во время пожара пострадал человек
Пожар на улице Раздольная тушили 23 человека и 6 единиц техники
Пожар в Белгороде на улице Раздольная тушили 23 человека и 6 единиц техники.Фото: "КП" Архив
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К тушению частного дома по улице Раздольная в Белгороде, где произошло возгорание, было привлечено 23 человека и 6 единиц техники. На пожаре пострадал человек.
При этом, сообщают в пресс-службе управления МЧС России по Белгородской области, сообщение о пожаре спасатели получили в 10.52. И, несмотря на то, что локализовать огонь им удалось в 11.16, полностью справиться со стихией пожарные смогли только в 11.48.
На данный момент проводятся экспертизы, чтобы установить причину пожара. О пострадавшем более подробной информации пока нет.
ИСТОЧНИК KP.RU