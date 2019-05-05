В Белгороде брат на брата пошел

СЕГОДНЯ 19:12 2019-05-05T19:12:34+03:00

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В третий год подряд площадка в Белгородском районе превратилась в поле, на котором сражались красные, белые и прочие, которых так много было в 1919 году. И трудно даже представить, сколько невинной и виновной крови пролилось в ту пору. Напомним, что власть Советов в Белгороде была установлена 7 декабря 1919 года. А до этого здесь хозяйничали белые.

Для воссоздания «боев» съехались реконструкторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Орла и Крыма. Всего число участников воссоздания боя перевалило за 300 человек. Как и было обещано, этот год реконструкцию украсила кавалерия, было также много бронетехники и артиллерии. Все это можно было увидеть, потрогать руками и, конечно, сделать фото на память.

Организаторы отмечают, что увеличилось не только число реконструкторов, но и зрителей. Особенно они оценили момент, когда над деревней занялось зарево пожара. Но и других моментов, на которых можно было поглядеть вблизи, было предостаточно.

ИСТОЧНИК KP.RU