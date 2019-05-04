В Белгороде 34-летний местный житель пытался вынести продукты из супермаркета мимо кассы

4 Май 19:32 2019-05-04T19:32:59+03:00

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Охранники одного из супермаркетов Белгорода задержали 34-летнего местного жителя, который пытался вынести товар на сумму около 1 тысячи рублей мимо кассы. Теперь ранее неоднократно судимый белгородец будет отвечать перед законом и может получить до 4 лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе регионального управления МВД России.

Как выяснилось, мужчина зашел в супермаркет и, положив в корзину для покупок рыбные консервы, фрукты и молочные продукты, направился на выход. Продавец, который увидел, что покупатель пытается уйти с неоплаченным товаром, сообщил о ЧП охраннику, который и предотвратил ограбление.

ИСТОЧНИК KP.RU