В Белгороде 34-летний местный житель пытался вынести продукты из супермаркета мимо кассы
Товар «потянул» на 1 тысячу рублей
В Белгороде 34-летний местный житель пытался вынести продукты из супермаркета мимо кассы.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:
Охранники одного из супермаркетов Белгорода задержали 34-летнего местного жителя, который пытался вынести товар на сумму около 1 тысячи рублей мимо кассы. Теперь ранее неоднократно судимый белгородец будет отвечать перед законом и может получить до 4 лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе регионального управления МВД России.
Как выяснилось, мужчина зашел в супермаркет и, положив в корзину для покупок рыбные консервы, фрукты и молочные продукты, направился на выход. Продавец, который увидел, что покупатель пытается уйти с неоплаченным товаром, сообщил о ЧП охраннику, который и предотвратил ограбление.
ИСТОЧНИК KP.RU