СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-04T11:11:08+03:00

Белгородцы получат персональные поздравление с 74-й годовщиной Победы от Президента. Фото из открытых источников.

Со 2 по 9 мая 2019 года более 15,5 тысяч ветеранов в Белгородской области получат персональные поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Путина

Изменить размер текста: A A

Поздравления от Президента Владимира Путина с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне со 2 по 9 мая получат 15,5 тысяч ветеранов-белгородцев. Лицевую сторону поздравительной открытки украшает плакат Леонида Голованова «Красной армии – слава!». На обороте открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Отметим, что письма с поздравлениями, которые не будут вручены ветеранам за основной период доставки, будут храниться в отделениях почтовой связи в течение месяца и доставляться повторно.

Всего в эти дни поздравления от президента с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне получат более 1,2 миллиона ветеранов. Почта России доставит их во все уголки страны.

ИСТОЧНИК KP.RU