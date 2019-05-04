Белгородцы получат персональные поздравление с 74-й годовщиной Победы от Президента
Поздравления от Президента Владимира Путина с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне со 2 по 9 мая получат 15,5 тысяч ветеранов-белгородцев. Лицевую сторону поздравительной открытки украшает плакат Леонида Голованова «Красной армии – слава!». На обороте открытки размещены кадры фотохроники Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Отметим, что письма с поздравлениями, которые не будут вручены ветеранам за основной период доставки, будут храниться в отделениях почтовой связи в течение месяца и доставляться повторно.
Всего в эти дни поздравления от президента с 74-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне получат более 1,2 миллиона ветеранов. Почта России доставит их во все уголки страны.
ИСТОЧНИК KP.RU