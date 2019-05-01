На территории Белгородской области продлен особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-01T10:26:22+03:00

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Постановлением правительства Белгородской области в регионе продлен особый противопожарный режим. До 19 мая текущего года включительно ограничено пребывание граждан в лесах области и въезд в них транспортных средств, проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением открытого огня, машин и механизмов.

Отметим, что совершение нарушения Правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима увеличивает штрафы, а именно: на граждан в размере от 4 000 до 5 000 рублей, на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 и на юридических лиц - от 300 000 до 500 тысяч рублей.

Кроме этого, за более тяжкие деяния, повлекшие уничтожение или повреждение лесных насаждений, предусмотрена уголовная ответственность, в соответствии со ст. 261. УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU