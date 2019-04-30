2019-04-30T12:55:21+03:00
Общество

Под Белгородом накануне Дня Победы состоится перезахоронение останков советских солдат

Останки неизвестных воинов были обнаружены поисковиками отряда «Память»
Ирина ТАРАСОВА
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Под Белгородом накануне Дня Победы состоится перезахоронение останков советских солдат.Под Белгородом накануне Дня Победы состоится перезахоронение останков советских солдат.
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7 мая, в канун празднования 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, еще двое советских воинов обретут вечный покой. Они будут захоронены на воинском мемориале села Дмитриевка Яковлевского района.

Останки неизвестных героев около села Ольховка Яковлевского района были обнаружены поисковиками отряда «Память», который курирует Управление Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области.

После церемонии захоронения 10 вновь принятых сотрудников региональной службы перед лицом своих товарищей и ветеранов примут присягу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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