СЕГОДНЯ 17:07 2019-04-29T17:07:52+03:00

В Белгороде в день Пасхи не обошлось без ДТП. Фото: "КП" Архив

Изменить размер текста: A A

В день Пасхи в 16.20 в Белгороде на улице Щорса произошло ДТП. «Ниссан Микра», за рулем которого была 66-летняя женщина, сбил 22-летнего парня, который шел по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодого человека пришлось доставить в больницу.

В тот же день, но уже поздно вечером, около 22.00, на улице Центральной в селе Ржевка Ровеньского района 36-летний водитель «Фольксваген Гольф» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и врезалась в забор жилого дома. Водитель получил травмы, мужчину госпитализировали прибывшие на место аварии медики «скорой помощи», сообщили в областном управлении ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU