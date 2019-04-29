2019-04-29T12:07:06+03:00
Общество

В Белгородском регионе из-за угарного газа погибли женщина и ребенок

В отношении руководителя компании, которая отвечала за исправность вентиляции, возбуждено уголовное дело
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском регионе из-за угарного газа погибли женщина и ребенок.В Белгородском регионе из-за угарного газа погибли женщина и ребенок.Фото: "КП" Архив
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В Прохоровском районе 21 мая 2017 года разыгралась трагедия: из-за плохо работающей вентиляционной шахты погибли женщина и ребенок. Прокуратура Проохоровского района направила в суд уголовное дело в отношении руководителя компании «Коммунальщик». Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В тот день, 21 мая 2017 года, в квартире на улице Советской Прохоровского района из-за скопления угарного газа задохнулись невестка и внучка собственника квартиры. За исправность вентиляционных каналов и дымоходов отвечала компания «Коммунальщик», сообщают на сайте прокуратуры по Белгордской области. Уголовное дело направлено в суд для вынесения решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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