2019-04-27T13:29:41+03:00
Общество

В Белгороде на Свято-Троицком бульваре сегодня утром нашли два тела

У погибших женщины и ее сына есть характерные травмы при падении с высоты
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде на Свято-Троицком бульваре сегодня утром нашли два тела.В Белгороде на Свято-Троицком бульваре сегодня утром нашли два тела.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Утром 27 апреля в на Свято-Троицком бульваре Белгорода разыгралась трагедия: были обнаружены два трупа. У женщины 47 лет и ее 11-летнего сына есть характерные травмы при падении с высоты.

В пресс-службе белгородского Следственного комитета сообщают, что звонивший утром в правоохранительные органы сообщил, что рядом с домом № 11 по Свято-Троицкому бульвару обнаружены два тела. На место происшествия выехали следователи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего будет проведена проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
1 мая в Белгороде ограничат движение транспорта в связи с празднованием Первомая
В Белгородской области активизировались поджигатели
В Белгород внезапно пришло лето
Сегодня в Белгороде возлагают цветы к памятникам ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Подводная лодка «Белгород» впечатлила западных журналистов и военных экспертов
Под Белгородом поисковики наткнулись на минометные мины
В Белгороде ограничат движение в связи с проведением пасхальных мероприятий
Белгородские энергетики построят сети электроснабжения для 890 участков ИЖС
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей
Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования
Белгородцам расскажут, как узнать о своих долгах, не выходя из дома
В преддверии Пасхи белгородские спасатели беседовали с духовенством о соблюдении правил безопасности
В центре Белгорода автомобиль вылетел на тротуар после столкновения
В Белгородской области обнаружен схрон боеприпасов времен войны
В Белгороде должника по алиментам признали безвестно отсутствующим
В Старом Осколе появилась рябиновая аллея «Здоровых сердец»
В Белгородском районе стартовала акция «Обелиск»
При «захвате» белгородской деревеньки будет участвовать кавалерия
Белгородца задержали прямо в бане с украденным миллионом
В белгородском урочище Титовский бор собрали 25 кубометров бытового мусора
Белгородец разместил на сайте интимных знакомств фото и телефон своей знакомой без ее ведома
Белгородские таможенники за обшивкой автобуса нашли старинную икону
В Белгороде стартовали Всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду