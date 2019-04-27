СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-27T13:29:41+03:00

В Белгороде на Свято-Троицком бульваре сегодня утром нашли два тела. Фото: "КП" Архив

У погибших женщины и ее сына есть характерные травмы при падении с высоты

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Утром 27 апреля в на Свято-Троицком бульваре Белгорода разыгралась трагедия: были обнаружены два трупа. У женщины 47 лет и ее 11-летнего сына есть характерные травмы при падении с высоты.

В пресс-службе белгородского Следственного комитета сообщают, что звонивший утром в правоохранительные органы сообщил, что рядом с домом № 11 по Свято-Троицкому бульвару обнаружены два тела. На место происшествия выехали следователи.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, после чего будет проведена проверка

ИСТОЧНИК KP.RU