СЕГОДНЯ 12:18 2019-04-26T12:18:13+03:00

Под Белгородом поисковики наткнулись на минометные мины. Фото пресс-службы МЧС по Белгородской области.

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25 апреля при проведении поиска останков солдат, погибших в Великой отечественной войне, поисковый отряд «Старая Русь» в поле недалеко от села Вислое Яковлевского городского округа, наткнулся на боеприпасы. Выехавшие на метро взрывотехники поисково-спасательной службы области изъяли минометные мины в количестве - 108 единиц.

Всего же за прошедшие сутки в Белгородской области было обнаружено и ликвидировано 113 снарядов времен Великой Отечественной Войны, среди них миномётные мины, артиллерийские снаряды, авиационная бомба и граната F-1.

Так, в этот же день в селе Гостищево Яковлевского городского округа в огороде частного домовладения была обнаружена авиабомба SD – 1, в городе Старый Оскол при вскапывании огорода хозяином частного домовладения были обнаружены три артиллерийских снаряда, в Грайвороне очевидец обнаружил гранату F-1 рядом с мусорным контейнером.

Все опасные находки были изъяты и ликвидированы на специальном полигоне взрывотехниками поисково-спасательной службы области.

ИСТОЧНИК KP.RU