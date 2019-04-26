2019-04-26T12:18:13+03:00
Общество

Под Белгородом поисковики наткнулись на минометные мины

Взывотехники изъяли 108 единиц боеприпасов времен Великой отечественной войны
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Под Белгородом поисковики наткнулись на минометные мины. Фото пресс-службы МЧС по Белгородской области.Под Белгородом поисковики наткнулись на минометные мины. Фото пресс-службы МЧС по Белгородской области.
Изменить размер текста:

25 апреля при проведении поиска останков солдат, погибших в Великой отечественной войне, поисковый отряд «Старая Русь» в поле недалеко от села Вислое Яковлевского городского округа, наткнулся на боеприпасы. Выехавшие на метро взрывотехники поисково-спасательной службы области изъяли минометные мины в количестве - 108 единиц.

Всего же за прошедшие сутки в Белгородской области было обнаружено и ликвидировано 113 снарядов времен Великой Отечественной Войны, среди них миномётные мины, артиллерийские снаряды, авиационная бомба и граната F-1.

Так, в этот же день в селе Гостищево Яковлевского городского округа в огороде частного домовладения была обнаружена авиабомба SD – 1, в городе Старый Оскол при вскапывании огорода хозяином частного домовладения были обнаружены три артиллерийских снаряда, в Грайвороне очевидец обнаружил гранату F-1 рядом с мусорным контейнером.

Все опасные находки были изъяты и ликвидированы на специальном полигоне взрывотехниками поисково-спасательной службы области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгород внезапно пришло лето
Сегодня в Белгороде возлагают цветы к памятникам ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС
Подводная лодка «Белгород» впечатлила западных журналистов и военных экспертов
В Белгороде ограничат движение в связи с проведением пасхальных мероприятий
Белгородские энергетики построят сети электроснабжения для 890 участков ИЖС
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей
Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования
Белгородцам расскажут, как узнать о своих долгах, не выходя из дома
В преддверии Пасхи белгородские спасатели беседовали с духовенством о соблюдении правил безопасности
В центре Белгорода автомобиль вылетел на тротуар после столкновения
В Белгородской области обнаружен схрон боеприпасов времен войны
В Белгороде должника по алиментам признали безвестно отсутствующим
В Старом Осколе появилась рябиновая аллея «Здоровых сердец»
В Белгородском районе стартовала акция «Обелиск»
При «захвате» белгородской деревеньки будет участвовать кавалерия
Белгородца задержали прямо в бане с украденным миллионом
В белгородском урочище Титовский бор собрали 25 кубометров бытового мусора
Белгородец разместил на сайте интимных знакомств фото и телефон своей знакомой без ее ведома
Белгородские таможенники за обшивкой автобуса нашли старинную икону
В Белгороде стартовали Всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду