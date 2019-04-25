В Старом Осколе появилась рябиновая аллея «Здоровых сердец»

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-25T13:11:21+03:00

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В прошлом году 3 мая открылась Клиника сердца в Старом Осколе. К этой дате врачи и пациенты лечебного учреждения приурочили высадку рябиновой аллеи, которая уже получила свое название - «Аллея здоровых сердец». 24 апреля все вместе, персонал и пациенты, приняли участие в высадке молоденьких деревьев рябины.

В клинике за прошедший год сделано почти две тысячи операций, 800 из них – на сердце при острых событиях, в том числе и при инфаркте.

Пациенты клиники благодарны врачам за спасенные жизни и считают, что такую традицию, как высадка деревьев, можно продолжить. Как символ спасенной и продолжающейся жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU