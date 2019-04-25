2019-04-25T11:29:24+03:00
Общество

В Белгородском районе стартовала акция «Обелиск»

Сохранение и реставрация памятников истории и культуры – одно из направлений проекта «Историческая память»
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.Фото с сайта губернатора и правительства Белгородской области.
Изменить размер текста:

Патриотическая акция «Обелиск», которая стартовала в Белгородском районе, проходит в рамках проекта «Историческая память». Одно из направлений этого проекта - сохранение и реставрация памятников истории и культуры.

Около ста человек, в том числе почетные гости. Учащиеся одной из белгородских школ, жители приводили в порядок территорию возле братского захоронения, убрали мусор. Участники акция вместе с жителями микрорайона Беломестное,37 наложили «Аллею Победы» - высадили около полусотни саженцев липы и ореха. Планируется, что там же будет разбита детская площадка и что аллея станет своеобразным центром, где будут отдыхать жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
При «захвате» белгородской деревеньки будет участвовать кавалерия
Белгородца задержали прямо в бане с украденным миллионом
В белгородском урочище Титовский бор собрали 25 кубометров бытового мусора
Белгородец разместил на сайте интимных знакомств фото и телефон своей знакомой без ее ведома
Белгородские таможенники за обшивкой автобуса нашли старинную икону
В Белгороде стартовали Всероссийские соревнования на призы Светланы Хоркиной
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В белгородской колонии нашли мертвым виновного в смерти 9-летней девочки из Уразово
Стартовало голосование за социальные акции на «Зелёном Марафоне»
Важно! Городские парки Белгорода обработают против клещей
Белгородка получила долг по зарплате в размере 204 тысяч рублей
Белгородские лесничие приняли участие в реализации проекта «Зеленая столица»
7 инновационных проектов молодых ученых-белгородцев получили финансовую поддержку
Энергетики предлагают белгородцам новую услугу
На Пасху в Белгороде пустят дополнительные автобусы и троллейбусы
Из Белгорода в столицу будет ходить скоростной электропоезд «Ласточка»
Где в Белгороде в пасхальные праздники ограничат движение транспорта
Белгородские судебные приставы с начала года выдворили из страны 24 иностранных граждан
В Белгороде третьи сутки ищут уплывшего на лодке парня
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
Белгородец предстанет перед судом за совершение серии преступлений
Из окна 3 этажа клинической больницы святителя Иоасафа выпал мужчина
Белгородские судебные приставы в Прохоровке высадили черешневый сад
Белгородцы высадили растения на месте бывшей свалки
Белгородка украла мобильник у бывшего мужа
В Белгороде на 4 гектарах заложили зеленую дубраву
Белгородский судебный пристав 161-й раз сдал кровь