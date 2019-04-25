В Белгородском районе стартовала акция «Обелиск»

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-25T11:29:24+03:00

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Патриотическая акция «Обелиск», которая стартовала в Белгородском районе, проходит в рамках проекта «Историческая память». Одно из направлений этого проекта - сохранение и реставрация памятников истории и культуры.

Около ста человек, в том числе почетные гости. Учащиеся одной из белгородских школ, жители приводили в порядок территорию возле братского захоронения, убрали мусор. Участники акция вместе с жителями микрорайона Беломестное,37 наложили «Аллею Победы» - высадили около полусотни саженцев липы и ореха. Планируется, что там же будет разбита детская площадка и что аллея станет своеобразным центром, где будут отдыхать жители.

ИСТОЧНИК KP.RU