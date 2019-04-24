2019-04-24T16:31:25+03:00
Общество

Белгородец разместил на сайте интимных знакомств фото и телефон своей знакомой без ее ведома

Теперь мужчина должен заплатить женщине 300 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный вред
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец разместил на сайте интимных знакомств фото и телефон своей знакомой без ее ведома.Белгородец разместил на сайте интимных знакомств фото и телефон своей знакомой без ее ведома.Фото: "КП" Архив
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Белгородский суд рассмотрел жалобу женщины, которая рассказала, что ее фото, номер телефона без ее разрешения размещено на сайте интимных знакомств. Женщина обратилась с иском в суд о защите чести и достоинства. И теперь ее обидчику придется заплатить 300 тысяч в качестве компенсации за причиненный моральный вред.

На сайте к тому же была размещена информация о желании женщины вступить в добровольную половую связь без вознаграждения. Белгородка объяснила, что указанные сведения не соответствуют действительности и что она опасается, что сведения, которые находятся в открытом доступе, увидит кто-то из ее знакомых и будет считать, что это она размещает подобную информацию. Семья ее живет в постоянном страхе.

Факт распространения подобной информации нашел свое подтверждение на судебном заседании. Суд удовлетворил требование белгородки и возложил на ответчика, кроме обязанности удалить из сети порочащую часть информацию, взыскать компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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