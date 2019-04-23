2019-04-23T14:25:30+03:00
Общество

Из Белгорода в столицу будет ходить скоростной электропоезд «Ласточка»

Он будет развивать скорость до 155 километров в час
Ирина ТАРАСОВА
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Фото: архив мэрии Белгорода.Фото: архив мэрии Белгорода.
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На конференции, которая прошла в День железной дороги в органах государственной власти Белгородской области, члены правительства региона и депутаты областной Думы говорили о состоянии инфраструктуры современной железной дороги и перспективах ее развития. Одно из перспективных направлений – запуск скоростного электропоезда «Ласточка», который будет следовать по маршруту «Белгород – Москва» со скоростью 155 километров в час.

Для беспрепятственного следования «Ласточки» в области планируется отремонтировать железнодорожные переезды, что позволит повысить безопасность движения на объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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