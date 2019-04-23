2019-04-23T13:18:53+03:00
Общество

Где в Белгороде в пасхальные праздники ограничат движение транспорта

Ограничение движения связано с проведением Крестного хода и празднованием Светлого Христова Воскресения
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Где в Белгороде в пасхальные праздники ограничат движение транспорта.Где в Белгороде в пасхальные праздники ограничат движение транспорта.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгороде в дни пасхальных праздников будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением в центре города Крестного хода и празднованием Светлого Христова Воскресения – Пасхи.

27 апреля с 23.00 до 16.00 часов 28 апреля остановка и стоянка транспорта будут запрещены по ул. Преображенской (в районе Преображенского кафедрального собора), по ул. Попова (от ул. Преображенской до ул. Победы), по Театральному проезду (от проспекта Славы до ул. Победы), по Свято-Троицкому бульвару (от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда).

28 апреля с 13.00 и до окончания мероприятия движение транспорта будет запрещено по ул. Преображенской (в районе Преображенского кафедрального собора), по ул. Попова (от ул. Преображенской до ул. Победы), до окончания молебна на Соборной площади (по Театральному проезду от проспекта Славы до ул. Победы), по Свято-Троицкому бульвару (от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда).

Движение рекомендуют осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Б. Хмельницкого и ул. Н. Чумичова.

Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские лесничие приняли участие в реализации проекта «Зеленая столица»
7 инновационных проектов молодых ученых-белгородцев получили финансовую поддержку
Энергетики предлагают белгородцам новую услугу
На Пасху в Белгороде пустят дополнительные автобусы и троллейбусы
Из Белгорода в столицу будет ходить скоростной электропоезд «Ласточка»
Белгородские судебные приставы с начала года выдворили из страны 24 иностранных граждан
В Белгороде третьи сутки ищут уплывшего на лодке парня
Банк УРАЛСИБ интегрировал в Интернет-банк для бизнеса сервис онлайн-бухгалтерии
Белгородец предстанет перед судом за совершение серии преступлений
Из окна 3 этажа клинической больницы святителя Иоасафа выпал мужчина
Белгородские судебные приставы в Прохоровке высадили черешневый сад
Белгородцы высадили растения на месте бывшей свалки
Белгородка украла мобильник у бывшего мужа
В Белгороде на 4 гектарах заложили зеленую дубраву
Белгородский судебный пристав 161-й раз сдал кровь