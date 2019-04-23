Где в Белгороде в пасхальные праздники ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 13:18 2019-04-23T13:18:53+03:00

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В Белгороде в дни пасхальных праздников будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением в центре города Крестного хода и празднованием Светлого Христова Воскресения – Пасхи.

27 апреля с 23.00 до 16.00 часов 28 апреля остановка и стоянка транспорта будут запрещены по ул. Преображенской (в районе Преображенского кафедрального собора), по ул. Попова (от ул. Преображенской до ул. Победы), по Театральному проезду (от проспекта Славы до ул. Победы), по Свято-Троицкому бульвару (от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда).

28 апреля с 13.00 и до окончания мероприятия движение транспорта будет запрещено по ул. Преображенской (в районе Преображенского кафедрального собора), по ул. Попова (от ул. Преображенской до ул. Победы), до окончания молебна на Соборной площади (по Театральному проезду от проспекта Славы до ул. Победы), по Свято-Троицкому бульвару (от проспекта Б. Хмельницкого до Театрального проезда).

Движение рекомендуют осуществлять по объездным маршрутам по проспекту Б. Хмельницкого и ул. Н. Чумичова.

Администрация города Белгорода приносит извинения за временные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU