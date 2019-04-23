2019-04-23T09:52:34+03:00
Происшествия

Белгородец предстанет перед судом за совершение серии преступлений

31-летний житель Белгородского района будет отвечать за убийство, насилие, причинение тяжкого вреда здоровью и другие свои преступные действия
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородец предстанет перед судом за совершение серии преступлений.Белгородец предстанет перед судом за совершение серии преступлений.Фото: "КП" Архив
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В отношении ранее судимого 31-летнего жителя Белгородского района Следственным отделом по Белгородскому району СУ Следственного комитета РФ по Белгородской области завершено расследование уголовного дела. Он обвиняется в совершении ряда преступлений, в том числе убийстве, насилии, причинении тяжкого вреда здоровью.

Как было выяснено во время следствия, 31 мая 2018 года на территории Белгорода мужчина тяжело ранил ножом прохожего. 18 августа того же года он напал на жителя поселка Северный и, угрожая ножом, похитил у пострадавшего имущество на сумму более 11,5 тысяч рублей. Добычей злоумышленника стали также водительское удостоверение и другие документы потерпевшего.

27 сентября 2018 года возле одного из домов в поселке Северном обвиняемый, которых находился в состоянии алкогольного опьянения, напал на возвращавшегося с рабочей смены жителя Яковлевского района. Увидев у мужчины банковские карты, обвиняемый стал требовать назвать их пин-коды. Но когда тот не назвал их, нанес 47-летнему мужчине множественные удары руками и ногами в область головы и тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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