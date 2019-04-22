2019-04-22T20:49:52+03:00
Общество

Белгородские судебные приставы в Прохоровке высадили черешневый сад

В мероприятии по ландшафтному озеленению приняли участие 11 региональных ведомств
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородские судебные приставы в Прохоровке высадили черешневый сад. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.Белгородские судебные приставы в Прохоровке высадили черешневый сад. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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Белгородские судебные приставы приняли участие в высадке косточкового сада в Прохоровке. Всего в мероприятии по ландшафтному озеленению территории, организованному по поручению губернатора Белгородской области, участвовало 11 региональных ведомств.

Вооружившись садовым инвентарем, более 30 сотрудников службы судебных приставов приступили к посадке сада. Всего в этот день они высадили 88 кустов желтой черешни.

Главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов отметил, что «наш коллектив с удовольствием откликнулся на предложение принять участие в этом мероприятии. Пройдет время и засаженная территория превратится в прекрасный сад, который будет делать воздух чище и радовать глаз».

ИСТОЧНИК KP.RU

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