Белгородские судебные приставы в Прохоровке высадили черешневый сад
Белгородские судебные приставы приняли участие в высадке косточкового сада в Прохоровке. Всего в мероприятии по ландшафтному озеленению территории, организованному по поручению губернатора Белгородской области, участвовало 11 региональных ведомств.
Вооружившись садовым инвентарем, более 30 сотрудников службы судебных приставов приступили к посадке сада. Всего в этот день они высадили 88 кустов желтой черешни.
Главный судебный пристав Белгородской области Денис Казанов отметил, что «наш коллектив с удовольствием откликнулся на предложение принять участие в этом мероприятии. Пройдет время и засаженная территория превратится в прекрасный сад, который будет делать воздух чище и радовать глаз».
ИСТОЧНИК KP.RU