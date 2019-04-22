2019-04-22T15:18:36+03:00
Общество

В Белгороде на 4 гектарах заложили зеленую дубраву

Высадили дубы и 300 саженцев тополей
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы управление по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.Фото пресс-службы управление по взаимодействию со СМИ администрации Белгорода.
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В микрорайоне «Юго-Западный 2.2» в рамках областного проекта «Зеленая столица» на 4 гектарах земли заложили дубраву. Для этого заготовили 150 килограммов желудей. Кроме дубов, здесь также высадили 300 саженцев тополей.

Отметим, что мероприятия прошли в рамках Дней защиты от экологической опасности, стартовавших в начале апреля. Экологический месячник охватывает мероприятия по наведению санитарного порядка на территории областного центра, ландшафтное озеленение, рейды по предотвращению сжигания растительных остатков. В учреждениях образования и культуры в эти дни проходит акция «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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