СЕГОДНЯ 12:10 2019-04-20T12:10:22+03:00

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Не часто в наши дни появляются памятники, да еще какие! В минувшую пятницу белгородцы в День российской полиграфии возле Белгородской областной типографии открыли памятник линотипу.

В торжествах по такому случаю приняли участие мэр города Белгорода Юрий Голдун, депутат Государственной Думы Валерий Скруг, а также работники и ветераны печатного дела, редакторы печатных изданий Белгородской области, представители общественности.

В Белгороде появился памятник линотипу.Фото: Ирина ТАРАСОВА

Напомним, на одном из старейших промышленных предприятий — Белгородской областной типографии– в течение последних лет произошло обновление технологического парка оборудования. И знакомая всем печатникам типографская наборная строкоотливная машина линотип осталась в прошлом. Выступающие на торжественном открытии памятника линотипу говорили, что сегодня эта машина символизирует прогресс в истории печатного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU