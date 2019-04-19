Белгородцев приглашают на общегородской субботник

СЕГОДНЯ 16:05 2019-04-19T16:05:03+03:00

Все желающие могут принять участие в экологической акции 20 апреля

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Городская администрация приглашает 20 апреля в 10 часов всех желающих на общегородской субботник. В планах – навести порядок в лесных урочищах Сосновка, Пески, Кандауровка, Городской лес, Массив, Оскочное, Армячий лог, Каменное и других. В рамках областного проекта «Зеленая столица» в микрорайоне «Юго-Западный 2.2» на 4 гектарах заложат дубраву. Специально для этого уже заготовили 150 килограммов желудей.

В экологической акции примут участие молодежные экологические отряды, трудовые коллективы, активисты территориального общественного самоуправления, а также депутаты Белгородского городского Совета.

Подробную информацию по участию в субботнике можно получить в отделе охраны окружающей среды мэрии по телефонам (4722) 27–13–78, 33–62–20.

ИСТОЧНИК KP.RU