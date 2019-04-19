Житель Белгородской области может сесть за кражу семян люцерны

СЕГОДНЯ 15:23 2019-04-19T15:23:59+03:00

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С заявлением о краже в полицию обратился руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий Шебекинского района. С территории его предприятия похитили 16 килограммов семян люцерны.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 50-летний работник той же организации. По предварительным данным, мужчина накануне развозил по полям инвентарь, необходимый механизаторам для посевных работ. Подозреваемый воспользовался моментом и умыкнул мешок с семенами, чем нанес предприятию ущерб на 5,5 тысяч рублей.

Злоумышленник планировал высеять семена на территории личного подсобного хозяйства. Однако его плану не суждено было реализоваться. Теперь в отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы за кражу.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что все похищенное изъято и в скором времени вернется к законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU