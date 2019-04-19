Житель Белгородской области может сесть за кражу семян люцерны
С заявлением о краже в полицию обратился руководитель одного из сельскохозяйственных предприятий Шебекинского района. С территории его предприятия похитили 16 килограммов семян люцерны.
Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 50-летний работник той же организации. По предварительным данным, мужчина накануне развозил по полям инвентарь, необходимый механизаторам для посевных работ. Подозреваемый воспользовался моментом и умыкнул мешок с семенами, чем нанес предприятию ущерб на 5,5 тысяч рублей.
Злоумышленник планировал высеять семена на территории личного подсобного хозяйства. Однако его плану не суждено было реализоваться. Теперь в отношении мужчины заведено уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы за кражу.
В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что все похищенное изъято и в скором времени вернется к законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU