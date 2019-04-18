Белгородские приставы взыскали в пользу налоговиков более 366 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-04-18T12:02:08+03:00

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В Старом Осколе состоялось межведомственное совещание УФССП России по Белгородской области и УФНС России по Белгородской области. В них приняли участие руководство двух региональных федеральных ведомств, а также старшие судебные приставы структурных подразделений службы и начальников налоговых инспекций. Отмечалось, что в 1 квартале 2019 года белгородскими судебными приставами взыскано в пользу налоговой службы 366 миллионов 673 тысяч рублей (за аналогичный период прошлого года эта сумма составила 362 миллионов рублей).

Были также рассмотрены вопросы повышения эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации. Обсуждались как положительные результаты в работе служб, так и имеющиеся недостатки. Особое внимание участники совещания уделили совместным мероприятиям по отработке исполнительных производств о взыскании налоговых платежей.

Было отмечено, что совместная плодотворная работа по погашению задолженности в бюджеты различных уровней приносит свои результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU