Белгородские пожарные обходят каждый двор

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-18T09:45:42+03:00

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В эти дни сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы совместно с работниками органов местного самоуправления, добровольными пожарными проводят постоянную профилактическую работу в жилом секторе, бывая чуть ли не в каждом дворе. Особое внимание уделяют гражданам «группы риска» - неблагополучным семьям, одиноким престарелым гражданам и гражданам, ведущим асоциальный образ жизни.

К примеру, только за сутки, 16 апреля, на территории Белгородской области проведено более двух тысяч подворовых обходов, 2 схода с населением. Кроме того, совместно с представителями ОВД, с представителями социальной защиты населения и добровольной пожарной охраны проведено 209 обходов мест жительства лиц, относящихся к «группе риска».

В ходе рейдов сотрудники МЧС провели профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, проверили состояние электропроводки, электрооборудования. В весенний период особое внимание при работе с населением уделяется беседам о безопасном поведении на водоёмах области и в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU