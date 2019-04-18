2019-04-18T09:45:42+03:00
Общество

Белгородские пожарные обходят каждый двор

В зоне особого внимания граждане «группы риска» - неблагополучные семьи, одинокие престарелые граждане
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Белгородские пожарные обходят каждый двор. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Белгородские пожарные обходят каждый двор. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

В эти дни сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы совместно с работниками органов местного самоуправления, добровольными пожарными проводят постоянную профилактическую работу в жилом секторе, бывая чуть ли не в каждом дворе. Особое внимание уделяют гражданам «группы риска» - неблагополучным семьям, одиноким престарелым гражданам и гражданам, ведущим асоциальный образ жизни.

К примеру, только за сутки, 16 апреля, на территории Белгородской области проведено более двух тысяч подворовых обходов, 2 схода с населением. Кроме того, совместно с представителями ОВД, с представителями социальной защиты населения и добровольной пожарной охраны проведено 209 обходов мест жительства лиц, относящихся к «группе риска».

В ходе рейдов сотрудники МЧС провели профилактические беседы с населением о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности, проверили состояние электропроводки, электрооборудования. В весенний период особое внимание при работе с населением уделяется беседам о безопасном поведении на водоёмах области и в лесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области сотрудницу хлебокомбината затянуло в производственный механизм
В Белгороде в парке Победы пройдет VII городской Арт-фестиваль
Белгородцев приглашают провести ночь в библиотеке
В Белгороде на улице Некрасова запретят движение транспорта с завтрашнего дня
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Проект белгородцев победил в конкурсе фонда «Сколково»
«Мираторг» увеличил производство свинины в живом весе
Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
Белгородские судебные приставы разыскали ребенка
В Старом Осколе на пожаре погибло 100 цыплят
43-летнего белгородца будут судить за убийство на охоте приятеля
Белгородцев предупреждают: всего одна искра может привести к пожару
Что должны знать белгородцы, отправляясь на рыбалку
Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»
11 мая в Белгороде пройдет полумарафон «Пульс Победы»
Белгородка проведет 6 месяцев в колонии за неуплату алиментов
В Белгороде торговец контрафактом предлагал полицейским взятку в размере 1 миллиона 100 тысяч
Белгородские армрестлеры одержали уверенную победу в командном зачете
На Белгородскую область надвигаются сильные дожди и ветер
Белгородский пентхаус на 15-м этаже возглавил рейтинг самых дорогих квартир в Центральной России
В Белгороде местный житель похитил 55 тысяч рублей из сейфа пункта выдачи и нтернет-заказов
В Белгород доставили мужчину подозреваемого в изнасиловании ребенка
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
В Белгороде лучшие учителя расскажут о воспитании культуры здоровья
Белгородка пыталась по паспорту РФ перебраться через границу
В Белгородской области появится первая цифровая подстанция
Полицейские рассказали белгородцам, как не стать жертвой мошенников
Белгородские судебные приставы наложили арест на имущество хозяина магазина игрушек