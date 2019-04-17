2019-04-17T17:46:23+03:00
Происшествия

В Белгородской области сотрудницу хлебокомбината затянуло в производственный механизм

Женщина скончалась до приезда скорой
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгородской области сотрудницу хлебокомбината затянуло в производственный механизм.В Белгородской области сотрудницу хлебокомбината затянуло в производственный механизм.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгородской области сегодня, 17 апреля, на территории компании «Золотой колос» (улица Новая, 2б) сотрудницу, которая отвечала за замешивание теста, затянуло в производственный механизм. Женщина скончалась на месте до приезда скорой.

Сотрудники МЧС и скорая помощь выехали на место сразу же после сообщения о ЧП. Извлекать тело из емкости пришлось сотрудникам предприятия, медики лишь констатировали смерть женщины 1978 года рождения.

Доследственная проверка по факту смертельной травмы сотрудницы «Золотого колоса» – белгородского филиала ООО «Ваш хлеб» проводится Следственным отделом по Белгородскому району. Проверка проходит по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отметим, что на предприятии, где произошел смертельный случай во время работы, трудится 934 человека. Основной вид деятельности – производство хлеба и мучных кондитерских изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде в парке Победы пройдет VII городской Арт-фестиваль
Белгородцев приглашают провести ночь в библиотеке
В Белгороде на улице Некрасова запретят движение транспорта с завтрашнего дня
Центрально-Черноземный банк участвует во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи
Проект белгородцев победил в конкурсе фонда «Сколково»
«Мираторг» увеличил производство свинины в живом весе
Поликлиника на ладони – с новым цифровым сервисом «Ростелеком Здоровье»
Белгородские судебные приставы разыскали ребенка
В Старом Осколе на пожаре погибло 100 цыплят
43-летнего белгородца будут судить за убийство на охоте приятеля
Белгородцев предупреждают: всего одна искра может привести к пожару
Что должны знать белгородцы, отправляясь на рыбалку
Журнал «УРАЛСИБ» - лауреат конкурса «Лучшее корпоративное медиа - 2019»
11 мая в Белгороде пройдет полумарафон «Пульс Победы»
Белгородка проведет 6 месяцев в колонии за неуплату алиментов
В Белгороде торговец контрафактом предлагал полицейским взятку в размере 1 миллиона 100 тысяч
Белгородские армрестлеры одержали уверенную победу в командном зачете
На Белгородскую область надвигаются сильные дожди и ветер
Белгородский пентхаус на 15-м этаже возглавил рейтинг самых дорогих квартир в Центральной России
В Белгороде местный житель похитил 55 тысяч рублей из сейфа пункта выдачи и нтернет-заказов
В Белгород доставили мужчину подозреваемого в изнасиловании ребенка
Приложение «Сбербанк Онлайн» сэкономит время клиентов на обращениях в банк
В Белгороде лучшие учителя расскажут о воспитании культуры здоровья
Белгородка пыталась по паспорту РФ перебраться через границу
В Белгородской области появится первая цифровая подстанция
Полицейские рассказали белгородцам, как не стать жертвой мошенников
Белгородские судебные приставы наложили арест на имущество хозяина магазина игрушек