СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-17T17:46:23+03:00

В Белгородской области сотрудницу хлебокомбината затянуло в производственный механизм. Фото: "КП" Архив

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В Белгородской области сегодня, 17 апреля, на территории компании «Золотой колос» (улица Новая, 2б) сотрудницу, которая отвечала за замешивание теста, затянуло в производственный механизм. Женщина скончалась на месте до приезда скорой.

Сотрудники МЧС и скорая помощь выехали на место сразу же после сообщения о ЧП. Извлекать тело из емкости пришлось сотрудникам предприятия, медики лишь констатировали смерть женщины 1978 года рождения.

Доследственная проверка по факту смертельной травмы сотрудницы «Золотого колоса» – белгородского филиала ООО «Ваш хлеб» проводится Следственным отделом по Белгородскому району. Проверка проходит по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Отметим, что на предприятии, где произошел смертельный случай во время работы, трудится 934 человека. Основной вид деятельности – производство хлеба и мучных кондитерских изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU