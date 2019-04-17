СЕГОДНЯ 17:22 2019-04-17T17:22:09+03:00

В Белгороде в парке Победы пройдет VII городской Арт-фестиваль. Фото МБУК Выставочный зал "Родина".

Продемонстрировать свое искусство широкой публике сможет каждый желающий

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В этом году VII Арт-фестиваль, который пройдет в Белгороде в парке Победы 4 мая, особенный – тематический, он называется «СЮР-город». Править бал будут яркие краски, фантазии, аллюзии, парадоксальные сочетания форм и смыслов. Цель проведения Арт-фестиваля – предоставить белгородцам и всем желающим возможность продемонстрировать своё искусство широкой публике. Участие в Арт-фестивале бесплатное.

Программа Арт-фестиваля традиционно состоит из выставок – произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства, сценического действа – выступлений музыкантов, танцоров, актёров, стендаперов, а также из мастер-классов, нетривиальных экскурсий, перфомансов, инсталляций, фотозон, пленэров.

Уже зарегистрировались и подтвердили своё участие: группа «Некоторое количество», театр «Две обезьяны», детский музыкальный театр «Звуки музыки», духовой оркестр имени Гольцова детской музыкальной школы №1 и многие другие коллективы и исполнители.

Представит творчество молодых иностранных студентов и Центр межкультурной коммуникации НИУ «БелГу». Это будут и жаркие африканские танцы, и романтическая испанская поэзия, и искрометная дапка, выставка изобразительного искусства – живопись Армении и Марокко.

Поражающую воображение выставку батиков и инсталляций «Влияние антропогенных факторов на архитектурно-художественный образ будущего» привезут студенты кафедры дизайна архитектурной среды БГТУ им. Шухова.

О готовности стать хэдлайнером Арт-фестиваля заявила группа «Тихая авиация» из Воронежа. Начало выступлений группы запланировано на 19:00.

Организатор фестиваля МБУК «Выставочный зал «Родина».Стартуем в 5 мая 14:00 на сцене парка Победы.

Фото МБУК Выставочный зал "Родина".

Потенциальным участникам нужно ознакомиться с Положением, заполнить заявку и прислать ее организаторам до 26 апреля. Все документы есть в группе мероприятия Вконтакте: https://vk.com/artfestbel. Можно зарегистрироваться онлайн: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvWLFDZSU-GDCeQMKJOrGF3b-ha8kUcKIb8ARKJWMBnvCbuA/viewform

ИСТОЧНИК KP.RU