Проект белгородцев победил в конкурсе фонда «Сколково»

СЕГОДНЯ 12:38 2019-04-17T12:38:50+03:00

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Конкурс проектов Всероссийской конференции Startup Tour прошел накануне в Липецке. Свои заявки подали 182 разработчика проектов в сферах индустриальных и энергетических технологий, биотехнологий в медицине и сельском хозяйстве, IT-технологий. Девять из них получили награды, и, следовательно, поддержку фонда.

Шуховцы представили на суд жюри стартап по созданию модульного строительного 3d-принтера. Как поясняют в вузе, его использование в промышленных масштабах значительно сократит время строительства зданий и сооружений любых размеров.

Однако главной своей наградой белгородцы называют приглашение организаторов стать резидентом «Сколково». Жюри конкурса особо отметило качество представленной разработки – оно значительно превосходит все подобные решения, уже получившие поддержку фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU