2019-04-16T14:59:05+03:00
Общество

Белгородцев предупреждают: всего одна искра может привести к пожару

На прошлой неделе в регионе зарегистрировано 93 случая загорания сухой травы
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Продолжительные дожди , которые пришли в Белгородскую область на этой неделе, несколько повлияли на статистику неконтролируемых возгораний. Но только на прошлой неделе в области было зарегистрировано 93 случая загорания сухой травы. Спасители в который раз предупреждают: всего одна искра может привести к пожару. Зачастую причиной травяных пожаров становятся не потушенный костер в лесу или окурок, выброшенный на газон, сжигание мусора и отходов. Нередко к пожару приводит банальное баловство детей со спичками.

Ежегодно в весенний период пожарные подразделения Белгородской области ликвидируют последствия возгораний сухой травы, камыша и мусора. На прошлой неделе на территории области было зарегистрированы загорания сухой травы, камыша и мусора на площади более 38 гектаров. Хуже всего обстояло дело в Шебекинском, Старооскольском и Губкинском городских округах, а также в Красненском и Белгородском районах, где горели большие массивы.

Спасатели обращают внимание, что избежать пожаров можно, соблюдая элементарные правила пожарной безопасности. И рекомендуют не сжигать сухую траву вблизи кустов, деревьев, деревянных построек, не жечь мусор и не оставлять костры горящими.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «112» или «101». «Единый телефон доверия» Главного управления МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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