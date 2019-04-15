На Белгородскую область надвигаются сильные дожди и ветер

СЕГОДНЯ 17:32 2019-04-15T17:32:27+03:00

Изменить размер текста: A A

По данным Белгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 апреля в Белгородском регионе будет облачно. Ночью синоптики прогнозируют дожди, местами сильные (до 20 мм). Днем пройдут небольшие, местами умеренные (до 14 мм) дожди. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8º тепла, днем 9-14º тепла.

Дождливая погода сохранится и 17, 18 апреля. Только в пятницу, 19 апреля, синоптики обещают ясный солнечный день. Но при этом температура составит всего 11º тепла.

Главное управлением МЧС России по Белгородской области напоминает, при сильном ветре необходимо соблюдать меры безопасности. В частности, следует ограничить выход из зданий; не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Машину следует поставить в гараж, при отсутствии гаража автомобиль лучше парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU