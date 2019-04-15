Белгородский пентхаус на 15-м этаже возглавил рейтинг самых дорогих квартир в Центральной России

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-15T17:09:43+03:00

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По данным экспертов аналитического центра ЦИАН, которые изучали вторичный рынок жилья в Центральном федеральном округе, рейтинг регионов с максимальной стоимостью квартир возглавили Белгород, Ярославль и Тула. Так, 45 миллионов рублей придется заплатить будущему владельцу двухуровневого пентхауса на Свято-Троицком бульваре Белгорода. Площадь квартиры – 270 квадратов, из них жилых 120 квадратных метров. Квартира, судя по объявлению о продаже, располагает зимним садом, инфракрасной баней, сауной, террасой с камином и зоной барбекю. На верхнем этаже - две спальных комнаты, гардеробная и даже санузел с панорамным остеклением. В квартире сделан авторский ремонт, отделаны многоуровневые потолки с авторским освещением. Лестница и пол – из ценных пород дерева. А в холле в пол из итальянского мрамора вкраплены натуральные минералы.

Второе место по стоимости квартир – у Ярославля. Квартира стоимостью 39,5 миллиона рублей расположена в 4-этажном доме 1932 года постройки, где в 2017 году был произведен капремонт. Квартира также расположена на 2-х уровнях, на верхнем имеет мансарду и мастерскую. Квартира выполнена в стиле модерн.

Замыкает тройку лидеров Тула. Элитную 5-комнатную квартиру площадью 265,5 квадратов за 33 миллиона можно приобрести в Советском районе. Дом был построен в 2008 году, всего в этом здании 16 квартир. В качестве бонуса владелец предлагает смежную квартиру площадью 52 квадрата, за которую платить не нужно.

Отмечается, что исследование не затронуло рынок жилья Москвы и Подмосковья, так как стоимость жилья как на вторичном, так и на первичном рынке там традиционно выше. К примеру, пентхаус на 3-х уровнях площадью свыше 500 квадратов в бывшей гостинице «Украина» предлагается за 1,5 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU