2019-04-10T09:27:26+03:00
Общество

В Белгородской области проходит акция памяти «Поклонимся великим тем годам…»

Главное управление МЧС России по Белгородской области намерено вместе с белгородцами собрать свой «Бессмертный полк»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Накануне Дня Победы Главное управление МЧС России по Белгородской области проводит акцию памяти. Ваши бабушки и дедушки сражались с врагом? Они помнят страшные дни оккупации и не понаслышке знают о силе надежды? Выслушайте их рассказы и передайте нам. Мы поведаем о подвиге каждого, кто ковал Победу. Соберём вместе свой «Бессмертный полк»!

Рассказы личного состава будут размещаться на сайте Главного управления МЧС России по Белгородской области, а также на страницах ведомства в социальных сетях. Это своеобразная дань памяти и уважения поколению победителей.

Акция приурочена к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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