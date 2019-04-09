В Белгороде местный житель пытался украсть из магазина… 20 плиток шоколада

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-09T16:12:31+03:00

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20 плиток шоколада, а также 1 банку и две упаковки кофе пытался вынести 35-летний ранее неоднократно судимый за имущественные преступления местный житель. До прибытия полицейских любителя сладкого удерживал охранник торгового центра.

Всего похищенное потянуло на сумму более 3 тысяч рублей. Также выяснилось, что когда похититель разложил по карманам 20 плиток шоколада и кофе, он направился к выходу. Но был замечен продавцом. Женщина позвала на помощь охранника и шоколадного вора задержали.

В УМВД по Белгородской области сообщают, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (Покушение на грабеж). И что любитель шоколада может получить срок лишения свободы до 4 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU