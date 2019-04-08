2019-04-08T16:13:04+03:00
Общество

С 13 апреля в Белгородской области дачники смогут ездить со скидками

«Дачные» тарифы будут действовать с 13 апреля по 27 октября
Ирина ТАРАСОВА
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С 13 апреля в Белгородской области дачники смогут ездить со скидками.С 13 апреля в Белгородской области дачники смогут ездить со скидками.Фото: "КП" Архив
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На время дачного сезона, в период с 13 апреля по 27 октября 2019 года в Белгородской области начнет действовать льготный тариф на проезд к дачным участкам. Тариф будет действовать в выходные и праздничные дни.

В пресс-службе регионального департамента строительства и транспорта сообщают, что на автобусных пригородных маршрутах льгота составит 50% от действующих тарифов. В электричках проезд обойдется на 20% дешевле.

К началу сезона администрации муниципальных районов и городских округов должны определить перечень маршрутов для перевозки по новому тарифу и перевозчиков для их обслуживания. Доходы, которые недополучат перевозчики, компенсирует региональный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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