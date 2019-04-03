2019-04-03T09:49:47+03:00
Общество

У белгородских лесников и охотников появился новый хозяин, вернее – хозяйка

На должность начальника управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области назначена Нина Усольцева
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.Фото пресс-службы Управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области.
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У белгородских лесников и охотников – новый руководитель. На должность начальника управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области назначена Нина Усольцева. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Евгений Савченко.

Нина Усольцева ранее возглавляла областное казенное учреждение «Ивнянское лесничество» Белгородской области. Свою трудовую деятельность в лесной отрасли она начала с 2004 года в Шарчинском лесничестве Алтайского края. Окончила ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» по специальности инженер лесного хозяйства.

2 апреля на рабочем совещании с коллективом управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области, нового руководителя лесной отрасли региона представила первый заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области Юлия Щедрина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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