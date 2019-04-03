У белгородских лесников и охотников появился новый хозяин, вернее – хозяйка
У белгородских лесников и охотников – новый руководитель. На должность начальника управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области назначена Нина Усольцева. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Евгений Савченко.
Нина Усольцева ранее возглавляла областное казенное учреждение «Ивнянское лесничество» Белгородской области. Свою трудовую деятельность в лесной отрасли она начала с 2004 года в Шарчинском лесничестве Алтайского края. Окончила ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный аграрный университет» по специальности инженер лесного хозяйства.
2 апреля на рабочем совещании с коллективом управления лесного и охотничьего хозяйства Белгородской области, нового руководителя лесной отрасли региона представила первый заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства окружающей среды области Юлия Щедрина.
ИСТОЧНИК KP.RU