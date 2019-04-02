Белгородские шахматисты поборются за Кубок ректора НИУ «БелГУ»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-02T18:01:35+03:00

В соревнованиях принимают участие все желающие, а также иностранные студенты и студенческие команды из других регионов России

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С 5 по 16 апреля в Молодежном культурном центре НИУ «БелГУ» и Центре развития интеллектуальных видов спорта пройдетя 15-й Кубок ректора НИУ «БелГУ» по шахматам. В соревнованиях принимают участие все желающие, а также иностранные студенты и студенческие команды из других регионов России

Торжественное открытие соревнований состоится 5 апреля в МКЦ НИУ «БелГУ». Закроются соревнования не менее торжественно 16 апреля том же в МКЦ НИУ «БелГУ».

В рамках Кубка ректора с 11 по 16 апреля пройдет этап всероссийских лично-командных соревнований по шахматам «Кубок национальной студенческой шахматной лиги».

Соревнования проводит Белгородский государственный национальный исследовательский университет при содействии Управления физической культуры и спорта Белгородской области и БРОО «Шахматная федерация».

ИСТОЧНИК KP.RU