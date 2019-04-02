В Белгородском выставочном зале «Родина» соберется культурный бомонд города

СЕГОДНЯ 11:05 2019-04-02T11:05:19+03:00

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В Белгородском выставочном зале «Родина» 5 апреля откроется выставка, по священная Году театра. Выставка очень разноплановая – представлены костюмы, афиши, фотографии, театральный реквизит. На открытии выставки выступят актеры БГАДТ имени Щепкина, Белгородского государственного театра кукол, Белгородского детского музыкального театра «Звуки музыки». Своими мыслями и чувствами к театру поделятся художники, декораторы, режиссеры.

В организации выставки приняли участие Управление культуры Белгородской области, Управление культуры администрации города Белгорода, Белгородское отделение Союза художников России, выставочный зал «Родина». Среди организаторов и участников – Белгородский государственный художественный музей, Белгородский государственный академический драматический театр имени Щепкина, Белгородский государственный театр кукол, Губкинский театр для детей и молодежи, театр «Две обезьяны», театр-студия МКЦ НИУ «БелГУ», Белгородский детский музыкальный театр «Звуки музыки».

Выставка продлится до 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU