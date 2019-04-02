2019-04-02T11:05:19+03:00
Общество

В Белгородском выставочном зале «Родина» соберется культурный бомонд города

5 апреля «Родина» презентует выставку, посвященную Году театра
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото пресс-службы МБУК Выставочный зал "Родина".Фото пресс-службы МБУК Выставочный зал "Родина".
Изменить размер текста:

В Белгородском выставочном зале «Родина» 5 апреля откроется выставка, по священная Году театра. Выставка очень разноплановая – представлены костюмы, афиши, фотографии, театральный реквизит. На открытии выставки выступят актеры БГАДТ имени Щепкина, Белгородского государственного театра кукол, Белгородского детского музыкального театра «Звуки музыки». Своими мыслями и чувствами к театру поделятся художники, декораторы, режиссеры.

В организации выставки приняли участие Управление культуры Белгородской области, Управление культуры администрации города Белгорода, Белгородское отделение Союза художников России, выставочный зал «Родина». Среди организаторов и участников – Белгородский государственный художественный музей, Белгородский государственный академический драматический театр имени Щепкина, Белгородский государственный театр кукол, Губкинский театр для детей и молодежи, театр «Две обезьяны», театр-студия МКЦ НИУ «БелГУ», Белгородский детский музыкальный театр «Звуки музыки».

Выставка продлится до 25 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгородской области пройдет онлайн-квест «Финансовый детектив»
В мэрии Белгорода – кадровые перемены
Житель Белгородской области, набросившийся с кулаками на участкового, отправится в колонию
В Белгороде с 1 по 7 апреля пройдут временные отключения электроэнергии
В Белгороде обчистили цветочный магазин
Белгородец во время пьянки табуретом выбил глаз сожителю сестры
На белгородской границе задержали птицу
В Белгородской области владельцев маломерных судов призывают позаботиться о своей безопасности
В Белгородской области только за неделю обнаружили 21 боеприпас времен войны
У жителя Старого Оскола полицейские изъяли наркотическое вещество
Белгород отпраздновал первый юбилей ГТО
В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов
Уволившаяся из мэрии чиновница возглавила галерею фотоискусства Собровина