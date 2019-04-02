В Белгородской области пройдет онлайн-квест «Финансовый детектив»

СЕГОДНЯ 10:27 2019-04-02T10:27:50+03:00

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В период с 17 по 24 апреля 2019 года в Белгородской области, как и по всей России, проводится Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи. Намечен целый ряд мероприятий, в том числе и онлайн-квест «Финансовый детектив».

Как сообщают в департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области, мероприятия недели предусматривают для школьников, студентов, родителей, педагогов: онлайн-уроки по теме недели; онлайн-курс повышения финансовой грамотности; открытые уроки и лекции для школьников и студентов в формате «дети учат детей»; вебинары о финансовом воспитании детей; Всероссийский онлайн-квест по финансовой грамотности «Финансовый детектив» и многое другое.

Подробная информация о Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи 2019 размещена на портале вашифинансы.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU