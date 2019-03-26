Белгородцы смогут летать на отдых за границу по внутренним паспортам

СЕГОДНЯ 18:41 2019-03-26T18:41:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Белгородцы, как и другие жители России, скоро могут полететь на отдых в Турцию только по внутреннему паспорту. На переговоры в Анталии российская сторона прибудет 28 марта. 8 апреля переговоры продолжатся в Москве. Турецкая сторона считает, что открытый въезд в страну по внутренним паспортам поможет увеличить туристический поток.

Разговор о том, что страна готова принимать граждан России по общегражданским паспортам шел еще весной 2017 года. Тогда сообщалось, что в Турции установят в аэропортах специальное оборудование для идентификации граждан.

Хорошая новость для тех белгородцев, кто предпочитает отдыхать по системе «все включено». Прямые рейсы из Белгорода стартуют уже в апреле. Время перелета из нашего города до курорта составит примерно 2,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU