2019-03-26T18:41:46+03:00
Общество

Белгородцы смогут летать на отдых за границу по внутренним паспортам

Возможность разрешить россиянам въезжать в Турцию по внутренним паспортам обсудят 28 марта в Анталии
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородцы смогут летать на отдых за границу по внутренним паспортам.Белгородцы смогут летать на отдых за границу по внутренним паспортам.Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
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Белгородцы, как и другие жители России, скоро могут полететь на отдых в Турцию только по внутреннему паспорту. На переговоры в Анталии российская сторона прибудет 28 марта. 8 апреля переговоры продолжатся в Москве. Турецкая сторона считает, что открытый въезд в страну по внутренним паспортам поможет увеличить туристический поток.

Разговор о том, что страна готова принимать граждан России по общегражданским паспортам шел еще весной 2017 года. Тогда сообщалось, что в Турции установят в аэропортах специальное оборудование для идентификации граждан.

Хорошая новость для тех белгородцев, кто предпочитает отдыхать по системе «все включено». Прямые рейсы из Белгорода стартуют уже в апреле. Время перелета из нашего города до курорта составит примерно 2,5 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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