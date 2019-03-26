В Белгороде новый мэр вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»

СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-26T17:55:59+03:00

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В Белгороде 26 марта состоялись выборы нового мэра. Интриги, несмотря на трансляцию онлайн, не случилось. За Юрия Галдуна свои голоса отдали 30 депутатов. 4 бюллетеня для голосования оказались испорченными. За Оксану Михайлик и Виктора Горлова не проголосовал никто Все, как и предполагалось ранее, прошло вполне предсказуемо. Единственным неожиданным моментом явился тот факт, что принимать присягу Юрий Галдун вышел под музыку из «Звездных войн». Несколько символично.

Горожане и все, кто интересовался процессом выборов мэра, могли наблюдать, как все происходило в прямом эфире. В результате депутаты, выслушав трех претендентов на пост мэра, выбрали одну кандидатуру.

Напомним, что на должность главы города претендовали глава ТСЖ и гражданская активистка Оксана Михайлик, главный инженер филиала ПАО «Квадра» Виктор Горлов и врио мэра Белгорода Юрий Галдун.

ИСТОЧНИК KP.RU