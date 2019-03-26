2019-03-26T17:55:59+03:00
Общество

В Белгороде новый мэр вышел принимать присягу под музыку из «Звездных войн»

За Юрия Галдуна проголосовали 30 депутатов горсовета
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
В Белгороде выбрали нового мэра.В Белгороде выбрали нового мэра.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Белгороде 26 марта состоялись выборы нового мэра. Интриги, несмотря на трансляцию онлайн, не случилось. За Юрия Галдуна свои голоса отдали 30 депутатов. 4 бюллетеня для голосования оказались испорченными. За Оксану Михайлик и Виктора Горлова не проголосовал никто Все, как и предполагалось ранее, прошло вполне предсказуемо. Единственным неожиданным моментом явился тот факт, что принимать присягу Юрий Галдун вышел под музыку из «Звездных войн». Несколько символично.

Горожане и все, кто интересовался процессом выборов мэра, могли наблюдать, как все происходило в прямом эфире. В результате депутаты, выслушав трех претендентов на пост мэра, выбрали одну кандидатуру.

Напомним, что на должность главы города претендовали глава ТСЖ и гражданская активистка Оксана Михайлик, главный инженер филиала ПАО «Квадра» Виктор Горлов и врио мэра Белгорода Юрий Галдун.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородцы смогут летать на отдых за границу по внутренним паспортам
В Белгороде полицейские нашли украденный из досугового центра баян
Под Белгородом насмерть разбился 56-летний водитель «Лады Гранты»
В Белгороде на перекрестке столкнулись легковой автомобиль и «скорая»
Белгородец получил 1 год исправительных работ за оскорбление полицейского
Белгородский застройщик «кинул» своих клиентов на сумму более 10 миллионов
Чтобы спасти животное, белгородским спасателям пришлось демонтировать часть вентиляционной шахты
В Белгороде откроют две новые остановки городского поезда
Новый продукт «Ростелекома» внесен в реестр отечественного ПО
Белгородский симфонический оркестр отправляется на гастроли
В Белгородской области откроется выставка из коллекции Музея Победы
В Валуйках начальник отдела по вопросам миграции подозревается в покушении на мошенничество
В Белгороде проверят систему оповещения
В Белгородской области вновь ожидается снег
Сотрудники МЧС напомнили белгородцам об ответственности за сжигание сухой травы
Банк «Открытие» предоставит кредит на сумму 21 млрд рублей ООО «УГМК-Холдинг»
20-летнего жителя Белгородской области за связь с несовершеннолетней спасет только брак
Где в Белгороде арендовать автомобиль?
У белгородца арестовали автомобиль за долги
Сборная Белгородской области взяла Кубок по бодибилдингу
Новые правила благоустройства в Белгороде нарушают Закон
Белгородские «особые» дети вместе с фондом "Луч света" побывали в гостях у мотоклуба «Оплот»
В Белгородской области прошли акции в защиту социально-экономических прав граждан
В Белгородской области за год 265 человек заболели туберкулезом
За оскорбление полицейских трое белгородцев предстанут перед судом