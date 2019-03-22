2019-03-22T12:15:12+03:00
Общество

В Белгороде названы победители конкурса «Хрустальные звездочки»

В награду к дипломам победители получили сладкие подарки
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгороде названы победители конкурса «Хрустальные звездочки». Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.В Белгороде названы победители конкурса «Хрустальные звездочки». Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области.
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21 марта в Белгороде прошел I этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки». Участниками конкурса стали дети государственных служащих и работников ФССП России, а также дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов субъектов РФ в возрасте от 7 до 12 лет (1 возрастная группа) и от 13 до 17 лет (2 возрастная группа). В награду к дипломам победители получили сладкие подарки.

Конкурс проводился по трем номинациям:

- вокал (народное, классическое, эстрадное пение);

- хореография (народный, классический, бальный, современный танец);

- исполнительское мастерство (игра на музыкальных инструментах).

По итогам регионального этапа конкурса «Хрустальные звездочки» в номинации «Вокал» (1 возрастная группа) победителем стала Василиса Городова, вторые места заняли Дарья Болтенкова и Елизавета Бондаренко, третье место досталось Алене Машневой. В категории «Исполнительское мастерство» (1 возрастная группа) победителем стала Ульяна Марцева, второе место у Марии Сергиенко и третье место — Алена Машнева. В номинации «Хореография» среди детей в возрасте от 7 до 12 лет первое место заняла Кира Ходова, второе место — дуэт Егора Григорьевского и Марии Николаевой, третье место получила Вероника Сологуб.

Во второй возрастной группе в номинации «Вокал» победителем стала Валерия Бордикова, второе место заняла Анна Панина, третье место досталось Кристине Пышьевой. В номинации «Исполнительское мастерство» первой стала Анастасия Прокошкина, второе место занял Алексей Кайманов, третье — Александр Макарчук. В номинации «Хореография» в старшей возрастной группе победительницей стала София Истомина.

Отметим, что конкурс одновременно проходит по всей России. Выступления победителей регионального уровня, записанные на цифровые носители, будут направлены в Москву для участия в дальнейшей борьбе за первенство России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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