2019-03-21T14:32:00+03:00
Общество

Белгородские пожарные вытащили из заброшенного подвала обессилевшее животное

Местные жители пожаловались, что в течение долгого времени в округе был слышен жалобный вой
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области.
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Звонок с просьбой помочь животному раздался в Единой дежурно-диспетчерской службе Ивнянского района 20 марта около шести часов вечера. Житель села Орловка сообщил, что обнаружил на территории заброшенного домовладения собаку, провалившуюся в подвал. Животное, по-видимому, просидело там долго, жалобный лай раздавался по всей округе.

Житель Орловки, отправившись на поиски собак, обнаружил ее в подвале под заброшенным сараем. Выбраться из ямы глубиной более трех метров самостоятельно она не могла, а поэтому отчаянно выла. Помочь животному в одиночку мужчина не смог, тогда и решил обратиться к профессиональным спасателям.

Сотрудников МЧС откликнулись на просьбу о помощи. Прибыв к месту вызова, с помощью лестницы спустились в подвал и подняли измученное и исхудавшее животное на поверхность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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