Белгородские пожарные вытащили из заброшенного подвала обессилевшее животное
Звонок с просьбой помочь животному раздался в Единой дежурно-диспетчерской службе Ивнянского района 20 марта около шести часов вечера. Житель села Орловка сообщил, что обнаружил на территории заброшенного домовладения собаку, провалившуюся в подвал. Животное, по-видимому, просидело там долго, жалобный лай раздавался по всей округе.
Житель Орловки, отправившись на поиски собак, обнаружил ее в подвале под заброшенным сараем. Выбраться из ямы глубиной более трех метров самостоятельно она не могла, а поэтому отчаянно выла. Помочь животному в одиночку мужчина не смог, тогда и решил обратиться к профессиональным спасателям.
Сотрудников МЧС откликнулись на просьбу о помощи. Прибыв к месту вызова, с помощью лестницы спустились в подвал и подняли измученное и исхудавшее животное на поверхность.
ИСТОЧНИК KP.RU