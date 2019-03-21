2019-03-21T10:07:25+03:00
Общество

Жительница Белгорода оплатила задолженность в день ареста ее авто

Автоледи заплатила 154 тысячи, узнав, что у нее могут изъять автомобиль Mercedes-Benz
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Жительница Белгорода оплатила задолженность в день ареста ее авто.Жительница Белгорода оплатила задолженность в день ареста ее авто.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Белгородка, владелица иномарки Mercedes-Benz, чтобы не стать пешеходом, оплатила задолженность по исполнительному производству в день ареста автомобиля на сумму 154 тысячи рублей.

В установленный добровольный срок задолженность не была оплачена, поэтому к должнику были применены меры принудительного исполнения. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель городского отдела с целью установления имущественного положения должника направил запросы в регистрирующие и кредитные организации. Было установлено, что в распоряжении должника числится иномарка Mersedes-Benz. По время процедуры ареста автомобиля должник в полном объеме оплатил задолженность в день ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Белгородские пожарные вытащили из заброшенного подвала обессилевшее животное
Две жительницы Белгородской области пострадали в ДТП по пути домой
Белгородский выставочный зал «Родина» предлагает отправиться в путешествие вместе с художницей Ириной Мамонтовой
Банк УРАЛСИБ предлагает малому бизнесу услугу перечисления кредита на бизнес-карту
Белгородский зоопарк возобновляет работу после зимних каникул
Белгородцы смогут наблюдать за выборами мэра онлайн
Кровавое застолье - житель Белгородской области ударил гостя ножом в спину
В мэрии Белгорода сообщили, что сохранят троллейбусную сеть, так как «троллейбус- это статус города»
В Белгороде грабитель избил пенсионера и сорвал с него куртку
Белгородские энергетики получили государственные награды
Беспилотник расскажет о стоянии крыш Белгородского региона
Банк УРАЛСИБ выступит партнером мероприятия «ОПОРЫ РОССИИ», посвященного реализации федеральных проектов по развитию и поддержке предпринимательства
В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк отметили Международный день клиента
Белгородская компания заплатила 50 тысяч рублей штрафа за продажу пива без декларирования
В Белгороде на нескольких улицах сегодня ночью отключат воду
Белгородцев предупредили, что сдать отпечатки пальцев они смогут только в подразделениях по вопросам миграции
Судимый за мошенничества белгородец арестован по обвинению в новых махинациях
На межрегиональной выставке в Белгороде представили концепцию «Цифровая трансформация-2030»
Военнослужащие Белгородской области смогут получить ипотеку на особых условиях
На трассе Белгород-Новый Оскол-Советское собака стала причиной ДТП
В Белгороде на пожаре спасли четырех человек
Более 1100 сотрудников Белгородэнерго стали участниками Фестиваля ВФСК ГТО