Жительница Белгорода оплатила задолженность в день ареста ее авто

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-21T10:07:25+03:00

Автоледи заплатила 154 тысячи, узнав, что у нее могут изъять автомобиль Mercedes-Benz

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Белгородка, владелица иномарки Mercedes-Benz, чтобы не стать пешеходом, оплатила задолженность по исполнительному производству в день ареста автомобиля на сумму 154 тысячи рублей.

В установленный добровольный срок задолженность не была оплачена, поэтому к должнику были применены меры принудительного исполнения. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель городского отдела с целью установления имущественного положения должника направил запросы в регистрирующие и кредитные организации. Было установлено, что в распоряжении должника числится иномарка Mersedes-Benz. По время процедуры ареста автомобиля должник в полном объеме оплатил задолженность в день ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU