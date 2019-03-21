Жительница Белгорода оплатила задолженность в день ареста ее авто
Белгородка, владелица иномарки Mercedes-Benz, чтобы не стать пешеходом, оплатила задолженность по исполнительному производству в день ареста автомобиля на сумму 154 тысячи рублей.
В установленный добровольный срок задолженность не была оплачена, поэтому к должнику были применены меры принудительного исполнения. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель городского отдела с целью установления имущественного положения должника направил запросы в регистрирующие и кредитные организации. Было установлено, что в распоряжении должника числится иномарка Mersedes-Benz. По время процедуры ареста автомобиля должник в полном объеме оплатил задолженность в день ареста.
ИСТОЧНИК KP.RU