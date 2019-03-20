2019-03-20T17:02:56+03:00
Общество

Белгородский зоопарк возобновляет работу после зимних каникул

Для посетителей зоопарк приготовил большую программу, секретов которой пока не раскрывает
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородский зоопарк возобновляет работу после зимних каникул. Фото из группы ВКонтакте Белгородский зоопарк.Белгородский зоопарк возобновляет работу после зимних каникул. Фото из группы ВКонтакте Белгородский зоопарк.
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После зимних каникул Белгородский зоопарк, как и было обещано, вновь возобновляет свою работу. В день открытия, 23 марта, гостей ожидает большая разнообразная программа. Правда, сотрудники Белгородского зоопарка своих секретов пока не раскрывают.

Звери, которых на каникулах не беспокоили посетители, отдохнули, и готовы радовать белгородцев. Уже можно наблюдать за африканскими львом и леопардом, которые вышли в открытые вольеры. А также за прогулками верблюдов, волков и других животных.

Фото из группы ВКонтакте Белгородский зоопарк.

Фото из группы ВКонтакте Белгородский зоопарк.

Приближение весны на природе (а территории Белгородского зоопарка составляет 25 гектаров) ощущается лучше, чем в городских кварталах города. На 43 экспозиционных площадках разместились животные со всего мира, которые также ждут весну. Интересно, что нынешней в спячке находились только взрослые медведи. Молодые гималайские бодрствовали и при этом чувствуют себя превосходно.

Выходной субботний день – прекрасная возможность почувствовать приближение весны и ощутить единение с природой.

Напомним, что Белгородский зоопарк был закрыт на каникулы с 15 января по 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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