В мэрии Белгорода сообщили, что сохранят троллейбусную сеть, так как «троллейбус- это статус города»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-03-20T16:15:50+03:00

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45 троллейбусов продолжат курсировать по Белгороду по маршрутам №1, 4, 5 и 8. «Троллейбус- это статус города», - подчеркнул и.о. мэра города Юрий Галдун. Троллейбусный парк останется, машины будут ремонтировать, искать новые, восстанавливать сеть.

А вот от электробусов в мэрии решили отказаться. Стоимость одной машины – около 35 миллионов рублей, она требует подзарядки после каждого рейса, а при минусовых температурах и вовсе не может выйти на линию. При этом в МУП ГПТ все же решили протестировать электробусы, которые можно заряжать от троллейбусной контактной сети. Стоимость такой машины значительно ниже – 11 миллионов. К тому же такой электробус может проезжать до 20 километров без подзарядки.

ИСТОЧНИК KP.RU