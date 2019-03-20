Кровавое застолье - житель Белгородской области ударил гостя ножом в спину

СЕГОДНЯ 15:09 2019-03-20T15:09:20+03:00

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Происшествие случилось в Красненском районе. По предварительным данным, компания приятелей устроила застолье во дворе частного дома. Один из гостей имел неосторожность нелицеприятно высказаться в адрес 26-летнего хозяина. Тот затаил обиду, принес из кухни нож и ударил им 27-летнего оппонента в спину.

Очевидцы происшествия доставили раненого в больницу. Подозреваемый был задержан оперативниками.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении мужчины следственной группой красненского отделения полиции возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU