В Белгороде на нескольких улицах сегодня ночью отключат воду

СЕГОДНЯ 18:19 2019-03-19T18:28:45+03:00

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По данным городского «Водоканала», в ночь с 19 на 20 марта прекратится подача воды в домах на улице Шершнёва (№ 2, 4, 8, 28, 30, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17), на проспекте Богдана Хмельницкого (№ 82, 84, 86, 88), на улице Мичурина (№ 60, 58, 56, 56а, 54, 54а, 38а) и на улице Некрасова (№ 1, 3, 5, 5б, 8, 2, 4).

Временное отключение водоснабжения связано с плановыми работами. На указанных участках будет проведена замена запорной арматуры. Работы начнутся сегодня, во вторник, 19 марта, в 20:00. Вода в домах появится в среду, 20 марта, в 08:00.

ИСТОЧНИК KP.RU