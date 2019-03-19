Белгородцев предупредили, что сдать отпечатки пальцев они смогут только в подразделениях по вопросам миграции

СЕГОДНЯ 17:17 2019-03-19T17:17:29+03:00

В полиции также рассказали, зачем нужна процедура добровольной дактилоскопической регистрации и что нужно для ее прохождения

Изменить размер текста: A A

С 1 апреля 2019 года жители Белгородской области, желающие пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию, смогут сделать это только в подразделениях по вопросам миграции. Полицейские напоминают, что отпечатки пальцев нужны не только для раскрытия преступление. Наличие их в базе данных значительно облегчает работу по установлению личностей людей, которые по какой-либо причине не могут сами сообщить о себе информацию. Это могут быть, к примеру, потерявшиеся маленькие дели или старики, страдающие потерей памяти.

Сдать «пальчики» можно совершенно бесплатно. Для этого требуются всего лишь письменное заявление, бланк которого выдадут в полиции и паспорт. Для детей до 14 лет свидетельство о рождении. При подаче заявления усыновителем (удочерителем) - документ, подтверждающий факт усыновления (удочерения). Если человек, которому необходимо пройти процедуру дактилоскопирования находится под опекой или попечительством - заявление опекуна или документ, подтверждающий факт установления попечительства.

Время оформления заявления займет не больше пяти минут. Максимальное время ожидания прохождения процедуры - не более 15 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU