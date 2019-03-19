Судимый за мошенничества белгородец арестован по обвинению в новых махинациях

СЕГОДНЯ 16:51 2019-03-19T16:51:05+03:00

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Жителя Белгорода, уже попадавшего на скамью подсудимых за мошенничества, вновь арестовали. По предварительным данным, 32-летний мужчина проворачивал аферы на просторах сети Интернет.

Схема, которую использовал злоумышленник – нехитрая. Подозреваемый разместил на популярном сайте объявление-обманку о продаже трактора. У заинтересовавшихся покупателей он выманивал деньги под различными предлогами: перечисление задатка, оплата услуг по транспортировке сельхозтехники и так далее.

В итоге на крючок попались четыре человека – жители Иркутска, Бурятии и Забайкальского края. Суммы, которые они перечисляли злоумышленнику, варьируются от 10 до 320 тысяч рублей. По предварительным подсчетам, белгородцу удалось заработать на доверчивости интернет-пользователей около 420 тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Белгородской области со ссылкой на следователя городского полицейского ведомства Илью Манышева сообщает, что по фактам обмана граждан возбуждены четыре уголовных дела – одно о мошенничестве в крупном размере и три с причинение значительного ущерба гражданам.

Предполагаемый злоумышленник арестован. Ему может грозить до шести лет лишения свободы. Полицейские проверяют задержанного на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Житель Белгорода задержан по подозрению в интернет-мошенничестве.Видео с сайта УМВД России по Белгородской области

ИСТОЧНИК KP.RU