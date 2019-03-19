Военнослужащие Белгородской области смогут получить ипотеку на особых условиях
В федеральную программу военной ипотеки — субсидирования, позволяющего военнослужащим приобрести жилье в кредит за счет средств государственного бюджета, включается Белгородская ипотечная корпорация (БИК). В Белгородском регионе она станет оператором по реализации специальных жилищных предложений для военнослужащих. Соглашение о сотрудничестве подписали департамент строительства и транспорта Белгородской области и ФГКУ «Росвоенипотека».
БИК предлагает земельные участки по цене, значительно ниже рыночной, площадью от 15 соток, как обеспеченные инженерными сетями с социальной и дорожной инфраструктурой, так и в микрорайонах перспективного освоения. Военнослужащим также будут предложены варианты сопровождения строительства домов и готовые дома «под ключ» по индивидуальным заказам.
ИСТОЧНИК KP.RU