2019-03-19T13:02:06+03:00
Происшествия

На трассе Белгород-Новый Оскол-Советское собака стала причиной ДТП

33-летняя женщина, сбившая собаку, попала в больницу
Ирина ТАРАСОВА
Поделиться:
Фото ГИБДД УМВД России по Белгородской области.Фото ГИБДД УМВД России по Белгородской области.
Изменить размер текста:

33-летняя женщина, которая 18 марта ехала за рулём Peugeot 307 по трассе Белгород-Новый Оскол-Советское, сбила собаку. Ее машина съехала в кювет и перевернулась, а сама автоледи получила повреждения. Ее пришлось госпитализировать.

В тот же день произошла еще одна автоавария на улице Молодежной в селе Муром. Как сообщают в пресс-службе УМВД Белгородской области,, 53-летний водитель не справился с управлением ВАЗ-2111. Его машина выехала на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. Водитель и 43-летняя пассажирка отечественной машины, а также ехавшие в иномарке 34-летняя пассажирка и 6-летний мальчик получили травмы.

Также в этот день была травмирована 81-летняя пассажирка автобуса. Произошло это из-за экстренного торможения автобуса, когда под его колеса на нерегулируемом перекрестке едва не попал пешеход. Пенсионерку отправили в больницу, оказали помощь, а после отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Белгороде на нескольких улицах сегодня ночью отключат воду
Белгородцев предупредили, что сдать отпечатки пальцев они смогут только в подразделениях по вопросам миграции
Судимый за мошенничества белгородец арестован по обвинению в новых махинациях
На межрегиональной выставке в Белгороде представили концепцию «Цифровая трансформация-2030»
Военнослужащие Белгородской области смогут получить ипотеку на особых условиях
В Белгороде на пожаре спасли четырех человек
Более 1100 сотрудников Белгородэнерго стали участниками Фестиваля ВФСК ГТО
Белгородские чиновники недовольны сбором разделенного мусора в регионе
Ежегодно через Сбербанк на благотворительность перечисляется порядка 4 млрд. рублей
Белгородский регион заинтересован в подготовке высококвалифицированных кадров
В белгородской гимназии №1 эвакуировали учеников из-за распыленного газа
В УМВД России по Белгородской области не подтвердили информацию о травмировании сотрудника на зачете по физподготовке
Банк УРАЛСИБ и СК УРАЛСИБ Страхование запустили страховую программу по защите банковских карт
На новый музей в Прохоровке потратят полмиллиарда рублей
18-летний и 25-летний белгородцы будут отвечать за разбой и кражи с банковского счета
После беседы с судебным приставом белгородец оплатил задолженность в размере более 657 тысяч рублей
«Ростелеком» предоставил интернет участникам выставки в Белгороде
Банк УРАЛСИБ интегрировал сервис проверки контрагентов в Интернет-банк для бизнеса
В Белгороде сотрудники полиции задержали по горячим следам подозреваемую в краже
По Белгороду прокатилась волна «минирований»
Белгородский пилот параплана оштрафован после попадания его воздушного судна в линии электропередач
В Белгородской области определились с порядком сбора валежника
На территории Белгородской области пройдет снег
Житель Алексеевки будет отвечать за нарушение авторских прав
В мэрии Белгорода сменился руководитель комитета имущественных и земельных отношений
Белгородская полиция вновь судится с мэрией города
Белгородская область на 4-м месте в десятке лидеров национального экологического рейтинга России