На трассе Белгород-Новый Оскол-Советское собака стала причиной ДТП

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-19T13:02:06+03:00

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33-летняя женщина, которая 18 марта ехала за рулём Peugeot 307 по трассе Белгород-Новый Оскол-Советское, сбила собаку. Ее машина съехала в кювет и перевернулась, а сама автоледи получила повреждения. Ее пришлось госпитализировать.

В тот же день произошла еще одна автоавария на улице Молодежной в селе Муром. Как сообщают в пресс-службе УМВД Белгородской области,, 53-летний водитель не справился с управлением ВАЗ-2111. Его машина выехала на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. Водитель и 43-летняя пассажирка отечественной машины, а также ехавшие в иномарке 34-летняя пассажирка и 6-летний мальчик получили травмы.

Также в этот день была травмирована 81-летняя пассажирка автобуса. Произошло это из-за экстренного торможения автобуса, когда под его колеса на нерегулируемом перекрестке едва не попал пешеход. Пенсионерку отправили в больницу, оказали помощь, а после отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU